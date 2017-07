Kim Kardashian: Baby Nummer drei ist unterwegs

Kim Kardashians Kinder North und Saint bekommen ein Geschwisterchen - oder zumindest ein Halbgeschwisterchen. Kim Und Kanye West erwarten ihr drittes Kind. Allerdings wird das nich Kim Kardashian selbst austragen, sondern eine Leihmutter, wie das "Us Magazine" jetzt schrieb.

Demnach soll die Leihmutter sogar schon im dritten Monat schwanger sein. Diese soll der kleinen Familie über eine Agentur vermittelt worden sein und Kim und Kanye einiges gekostet haben: 45.000 Dollar Gebühr plus 68.850 Dollar Kaution - also mehr als 100.000 Dollar für Baby Nummer drei!

Die schwangere Kim Kardashian zeigt ihren Bauch

Kim Kardashian konnte nicht schwanger werden

Das hatten sich Kim und Kanye aber auch schmerzlich gewünscht. Bereits in der Reality-Show "Keeping Up with the Kardashians" hatte Kim betont, wie sehr sie sich weitere Kinder wünscht. Aufgrund ihrer Placenta-Probleme würde eine weitere Schwangerschaft allerdings ein zu großes Risiko darstellen, hätten sie Ärzte gewarnt. Unter Umständen hätte diese sogar lebensbedrohlich sein können.

Ein Risiko, das Kim zum Glück nicht eingegangen ist, schließlich brauchen sie nicht nur ihre beiden Kleinen North und Saint, sondern jetzt auch das dritte Baby noch.