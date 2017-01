Kim Kardashian feiert ihr Instagram-Comeback

Das wurde jetzt aber auch wirklich mal Zeit! Seit über drei Monaten ließ Kim Kardashian, die normalerweise nicht mal einen Tag ohne die sozialen Medien auskommt, nichts mehr von sich auf Instagram und Co. hören. Der Grund war der furchtbare Überfall in Paris, von dem sich Kim erst einmal in Ruhe erholen wollte. Doch jetzt wo das neue Jahr angebrochen ist, will der Reality-TV-Star wohl alles aus dem vergangenen Jahr hinter sich lassen und von vorne anfangen.

Auf Instagram postet sie endlich wieder ein neues Foto! Es zeigt das, was ihr wohl am allerwichtigsten ist und ihr in den letzten Monaten am meisten Kraft gegeben hat: Ihre kleine Familie. Damit feiert sie nicht nur ihr großes Comeback in den sozialen Medien, sondern dementiert automatisch alle Trennungsgerüchte um sie und Ehemann Kanye West.

family Ein von Kim Kardashian West (@kimkardashian) gepostetes Foto am 3. Jan 2017 um 10:56 Uhr

Wie es aussieht, sind sie und ihr Mann entgegen aller Spekulationen nach wie vor glücklich miteinander und halten zusammen. Kims Fans wissen gar nicht worüber sie sich mehr freuen sollen: Darüber, dass ihr Idol sich doch nicht von Kanye scheiden lassen will oder darüber sie endlich zurück auf Instagram ist! Bleibt zu hoffen, dass Kims Comeback nun auch von längerer Dauer ist und sie nicht wieder einfach so abtaucht.