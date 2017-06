Kim Kardashian und Kanye West: Trennung auf Zeit?

Steht die Liebe zwischen den Superstars Kim Kardashian und Kanye West kurz vor dem Aus? In den letzten Monaten jagte ein Problem das andere. Jetzt wollen die beiden mit einer Trennung auf Zeit ihrer Ehe noch eine letzte Chance geben!

Seitdem der Reality-Star in Paris Opfer eines Raubüberfalls wurde und der Musiker nach einem Zusammenbruch in eine Klinik eingeliefert werden musste, scheint zwischen dem einstigen Traumpaar nichts mehr, wie es einmal war. "Sie haben so viele Probleme. Es ist ein andauernder Kampf", lässt ein Insider durchblicken.

Was Kanye West ganz besonders stört, ist die Tatsache, dass Kim Kardashian in ihrer Reality-Serie "Keeping up with the Kardashians" ihr Privatleben thematisiert. "Kanye ist wütend, weil Kim im Fernsehen und im Netz viel Privates preisgibt“, erzählt ein Freund des Musikers.

Aber auch die 36-Jährige hat an ihrem Ehemann etwas auszusetzen – seine Aggressionsprobleme! "Seit seinem Zusammenbruch ist Kanye nicht mehr derselbe. Er dreht völlig ab und ist total aggressiv“, so eine Freundin des TV-Stars.

Um ihre Ehe noch zu retten, soll jetzt Abstand zwischen den beiden helfen. Kanye West hat Los Angeles den Rücken gekehrt und nimmt in den Bergen von Wyoming neue Songs auf. Ob diese Ehe-Pause wirklich hilft?

Easter 2017 Ein Beitrag geteilt von Kim Kardashian West (@kimkardashian) am 16. Apr 2017 um 19:24 Uhr

"Man soll denken, er brauche eine Auszeit von Hollywood, aber er will eine Auszeit von ihr", verrät eine Quelle aus ihrem Umfeld. Klingt nicht, als wäre es zwischen Kim und Kanye noch die große Liebe! Anscheinend wollen die beiden ihre Beziehung trotzdem noch nicht aufgeben – wohl auch zum Wohle ihrer beiden Kinder…