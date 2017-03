Kim Kardashian will unbedingt Baby Nr. 3

Kim Kardashian will unbedingt Baby Nr. 3

Kim Kardashian will unbedingt noch ein Baby! Und zwar so sehr, dass sie dafür sogar ihr Leben riskieren will! Sie und Kanye West haben bereits die Kids North und Saint - und die sollen nun ein Geschwisterchen bekommen.

Kim Kardashian: OP für Baby Nr. 3

Für Kim Kardashian ist eine dritte Schwangerschaft lebensgefährlich. Sie hat ein Loch im Uterus und muss deswegen operiert werden! "Es wird dann noch immer eine wirklich risikoreiche Schwangerschaft sein, nur wäre ich so überhaupt erst in der Lage, schwanger zu werden" , so Kim Kardashian offen. "Diese Operation ist wirklich die letzte Sache, die ich versuchen kann."

Doch ist das wirklich eine gute Entscheidung?

Die Ärzte raten Kim Kardashian von einem Baby ab

Die Ärzte raten der Reality-Quuen davon ab, noch einmal schwanger zu werden. Und auch Mutter Kris Jenner ist alles andere als happy über die Idee ihrer Tochter. Doch Kim Kardashian hat sich offenbar entschieden. Hoffentlich hat diese Entscheidung keine schlimmen Konsequenzen...