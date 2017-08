Kind (2) stirbt nach Sturz aus dem Fenster in Gelsenkirchen

Dramatischer Unfall in NRW: In Gelsenkirchen ist am Montagabend ein zweijähriger Junge aus dem dritten Stock einen Mehrfamilienhauses gestürzt. Das Unglück ereignete sich nach Angaben der Polizei in der Wohnung der Eltern des Kindes im Stadtteil Bulmke-Hüllen.

Obwohl ein Notarztteam sofort um das Leben des Kindes kämpfte, erlag der Junge noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Wieso er aus dem Fenster stürzen konnte, ist noch nicht geklärt. Derzeit geht die Polizei von einem tragischen Unfall aus. Die Ermittlungen dauern allerdings noch an.