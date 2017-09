Kind schießt auf Kleinkinder (3)

Schrecklicher Schuss-Unfall in den USA: Ein Kind hat am Mittwoch in einer privaten Betreuungseinrichtung nahe Detroit auf zwei Dreijährige Kleinkinder geschossen. Wie die Polizei mitteilte, befindet sich eines in kritischem Zustand.

Über das Kind, das schoss, machte die Polizei keine näheren Angaben.

Hunde beißen 1-jähriges Kind tot

So kam es zu dem Unglück: Eine Mutter passte in einem Privathaus auf die Kinder von Freunden auf. Offenbar bekam das Kind dabei eine geladene Waffe in die Finger und feuerte die Schüsse versehentlich ab.

Eines der Kleinkinder soll dabei in die Schulter getroffen worden sein, jedoch wieder vollständig genesen. Das andere sei in kritischer aber stabiler Verfassung.