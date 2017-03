Marcel Heße: Audiobotschaft des Kindermörders aufgetaucht!

Der Schock über die grausame Tat von Marcel Heße sitzt weiterhin extrem tief! Der 19-Jährige ermordete den Nachbarsjungen Jaden mit 40 Messerstichen und flüchtete. Die Polizei fahndet immer noch mit Nachdruck nach Marcel Heße. Bisher ohne Erfolg. Immer wieder tauchen neue Informationen im Internet auf, wie zum Beispiel vermeintliche Chat-Nachrichten von Marcel Heße. Ob die aber wirklich von ihm stammen, ist nicht zu 100 Prozent klar.

Jetzt bestätigten die Ermittler auch, dass ihnen eine Audiobotschaft vorliegt, die momentan ausgewertet wird!

Die Audiobotschaft schildert die Tat von Marcel Heße

In der Audiobotschaft wird der vermeintliche Tatvorgang geschildert. Der Täter beschreibe in der Aufnahmedie Eindrücke nach dem Mord des kleinen Jaden. Ein Sprecher der Polizei Dortmund erklärt: „Wir nehmen an, dass sie vom Täter stammt.“

Ein weiteres Selfie von Marcel Heße geistert im Internet rum

Aktuell ist auch ein vermeintliches Selfie von Marcel Heße im Umlauf, dass ihn mit einem Messer und Sonnenbrille zeigt. „Unsere Hauptaufgabe ist es im Moment zu klären, ob die Fotos echt sind oder nicht. Wir nehmen aber die Veröffentlichung sehr ernst“, erklärt ein Ermittler.

Die Suche nach Marcel Heße verläuft allerdings weiterhin ergebnislos.

Wer Marcel Heße sieht, sollte ihn auf keinen Fall ansprechen, sondern umgehend die 110 oder die Mordkommission in Bochum unter Tel. 0234/909-4244 anrufen.