Kindermörder Marcel Heße: Das war sein Motiv Jaden zu töten

Eine Frage im Fall von Marcel Heße, der den 9-jährigen Jaden kaltblütig mit 52 Messerstichen ermordet hat, ist das WARUM. Klaus-Peter Lipphaus, der Leiter der Mordkommission hat nun auf der Pressekonferenz der Polizei Dortmund das Motiv erläutert. Marcel Heße war frustriert, weil er eine Absage auf seine Bewerbung bei Bundewehr bekam. Daraufhin wollte sich der Computer- und Spielsüchtige das Leben nehmen. Zuerst wollte sich Marcel Heße selbst strangulieren, das klappte nicht. Auch sein Selbstmord durch einen Holzkohlegrill funktionierte nicht. Daraufhin wollte er im Gefängnis landen und um dieses Ziel zu erreichen, ermordete er den 9-Jährigen Jaden, mit dem er jahrelang Tür an Tür wohnte. Nach der schrecklichen Tat versteckte Marcel Heße sich im Wald.

Die Polizei vermutet ADHS bei Marcel Heßer

Dann suchte er seinen Kumpel Christopher W. auf, den er vom Computerspielen kannte und mit dem er bis 2016 auf dasselbe Berufskolleg. In dessen Wohnung versteckte er sich, als der noch gar nichts von der schrecklichen Tat von Marcel Heße wusste. Gemeinsam aßen sie noch etwas und spielten am Computer, bis Marcel Heße gegen 2 Uhr morgens ins Bett ging. Als Christopher W. am nächsten Morgen erfuhr, dass ein Zockerkumpel den kleinen Jaden brutal ermordet hat und die Polizei informieren wollte, brachte Marcel Heße ihn mit 62 Messerstichen um. Weitere Opfer soll es nicht geben, wie der Leiter der Mordkommission Klaus-Peter Lipphaus mitteilt. Marcel Heße soll die Wohnung nicht weiter verlassen haben, nachdem er Christopher W. getötet hat, bis er sich dann selbst gestellt hat. Die Polizei vermutet eine ADHS-Erkrankung bei Marcel Heße.