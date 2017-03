Was für eine unerwartete Wende im Fall des Killers aus Herne. Der 19-Jährige Kindermörder Marcel Heße hat sich gestern Abend völlig überraschend gestellt. Er lief einfach in den Imbiss von Georgios Chaitidis und bat den Imbissbesitzer die Polizei zu rufen. Georgios Chaitidis erinnert sich „Bild“ gegenüber, wie er plötzlich dem offenbar psychisch gestörten Killer gegenüber stand: „Er ist mit einem Schirm und mit einem kleinen Sack Zwiebeln in der Hand hereingekommen. Ich saß an einer Ecke am Tisch. Er ist hereingekommen und hat gesagt: ,Bitte rufen Sie die Polizei. Ich bin Marcel.‘ Ich fragte: ‚Welcher Marcel?‘ Erst dann bemerkte ich, wer das ist.“

Imbissbesitzer Georgios Chaitidis dpa

Der Imbissbesitzer wartete Auge in Auge mit Marcel Heße auf die Polizei

Imbissboss Georgios Chaitidis war im ersten Moment irritert, Marcel Heße trug seine Brille nicht. Auf dem Fahndungsfoto war er mit Brille zu sehen. Der Killer erklärte dem griechischen Gastronom, er habe sie verloren. Seine Frau, die ebenfalls anwesend war, war sich jedoch sofort sicher. Sie rief die Polizei an, nachdem ihr Mann Georgios Chaitidis sie darum bat. Auch Marcel Heße sprach mit den Beamten, Georgios Chaitidis erklärt: „Der ist dann einfach hiergeblieben, war ganz ruhig. Was er den Beamten gesagt hat, habe ich nicht mitbekommen.“ Während seine Frau weiter mit der Polizei telefonisch in Kontakt blieb, wartete Georgios Chaitidis Auge in Auge mit dem brutalen Mörder des 9-jährigen Jaden auf das Eintreffen der Beamten. Es müssen furchtbare Minuten für den Imbissbesitzer und seine Frau gewesen sein, Marcel Heße wurde von Kriminalpsychologen als hochgradig gefährlich eingeschätzt. Georgios Chaitidis behielt zum Glück die Nerven: „Ich habe erst nicht kapiert, was los ist. Die Polizei kam und hat den Mann geschnappt. Ich freue mich, weil er seit Tagen gesucht wurde.“