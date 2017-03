Der Fall des ermordeten Jaden ist weiterhin Thema Nummer Eins in Deutschland. Die schreckliche Tat lässt niemanden kalt. Am Montag soll der 19-jährige Marcel Heße den 9-jährigen Jaden mit 40 Messerstichen ermordet haben und von der grässlichen Tat Fotos und Videos ins Darknet gestellt haben. Seitdem ist Marcel Heße flüchtig und die Polizei fahndet bundesweit nach dem mutmaßlichen Kindermörder. Die verzweifelte Mutter des getöteten Jaden spricht nun ganz offen darüber, wie sie den Mörder ihres kleinen Sohns, mit dem sie jahrelang Tür an Tür wohnte, wahrgenommen hat.

Jadens Mutter Jeanette F. erinnert sich an ihren jungen Nachbarn Marcel Heße und erklärt „Bild“ gegenüber: „Wir haben gesehen, wie er im Garten schon mal mit einem Stock auf einen Baumstamm eingeprügelt hat. Er hat nie gegrüßt, hielt immer die Augen gesenkt. Wir haben selbst schon gehört, wie er seine Eltern und Geschwister angeschrien hat, regelrecht terrorisiert.“ Seiner eigenen Schwester soll Marcel mal ein blaues Auge geschlagen haben. Ein Nachbar will wissen, dass Marcel den Hamster seiner Schwester getötet und zerlegt haben soll. Es läuft einem kalt den Rücken runter, vor allem, als Jeanette F. erwähnt, dass Marcels Familie bereits um Hilfe für ihr offenbar psychisch krankes Kind bemüht war: „Seine Mutter erzählte mir vor zwei Jahren, dass sie mit ihm bei einem Psychologen war, dort soll er sich von seiner besten Seite gezeigt haben, sodass nichts passiert ist.“ Hätte der furchtbare Mord an Jaden vielleicht durch rechtzeitiges Handeln verhindert werden können?

Von Kriminalpsychologen wird Marcel Heße zum aktuellen Zeitpunkt zumindest als hochgradig gefährlich eingestuft. Von daher ist auch äußerste Vorsicht geboten, sollte man ihm begegnen. Man sollte ihn unter gar keinen Umständen ansprechen, sondern umgehend die 110 oder die Mordkommission in Bochum unter Tel. 0234/909-4244 anrufen.

