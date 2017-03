Kindermörder Marcel Heße: So viele Menschen hat er wirklich ermordet!

Dieser Fall hielt Deutschland in Atem. Marcel Heße hat am Montagabend den neunjährigen Jaden bestialisch ermordet. Seitdem war er auf der Flucht, soll noch weitere Menschen getötet haben. Am gestrigen Abend hat er sich überraschend gestellt, er marschierte einfach in einen Imbiss und bat den Besitzer die Polizei zu rufen. Der Kindermörder konnte verhaftet werden und Oberstaatsanwalt Paul Jansen teilte mit: „Er hat sich in der Nacht bei der Polizei zur Sache eingelassen.“

Bei der Pressekonferenz der Polizei in Dortmund wurden nun weitere Einzelheiten genannt. Polizeipräsident Gregor Lange zeigte sich erleichtert, dass Marcel Heße, den er selbst als brutal und gefährlich einstuft, verhaftet werden konnte: „Der Täter stellt nun keine Gefahr in der Öffentlichkeit mehr dar. Es war wichtig, einen großen Fahndungsdruck aufzubauen und hat sich auch im Nachhinein als richtig erwiesen.“ Lange dankte der Bevölkerung für die Hilfe und die vielen Hinweise und natürlich allen Kollegen für ihren unermüdlichen Einsatz.

Marcel Heße hat gestanden

Polizeipräsidentin Kerstin Wittmeier aus Bochum drückt in ihrer Ansprache nicht nur den Dank an alle Helfer aus, sondern eben auch ihre Betroffenheit. Einsatzleiter Ralf Ziegler leitete am gestrigen Abend die Verhaftung von Marcel Heße. Er bittet die Bevölkerung inständig darum, die Polizei weiterhin so tatkräftig zu unterstützen. Staatsanwalt Danyal Maibaum korrigierte dann die Anzahl der Messerstiche, die der Mörder dem kleinen Jaden zugefügt hatte, von 40 auf 52. Der Staatsanwalt gab bekannt, dass Marcel Heße die Tat gestanden hat, Jaden ermodet zu haben. Außerdem gab er zu, einen weiteren Mann, den die Polizei in der Wohnung, in der sich Marcel Heße versteckt hatte, mit 62 Messerstichen getötet zu haben. Dann habe er Feuer gelegt. Einen dritten Mord kann man ausschließen, wie Lippmann betont. Es bleibt bei zwei Opfern, denen Marcel Heße das Leben genommen hat.