Kindheitstraum: Vanessa Mai wird zur Aladdin-Prinzessin

Wow, was für ein märchenhafter Look!

Eigentlich sind Glitzerkostüme ja nicht so wirklich der Fall von Vanessa Mai - aber für diese Gewänder machte sie gerne eine Ausnahme!

Auf Facebook überraschte die Sängerin ihre Fans jetzt mit einer beachtlichen Typveränderung und zeigte sich mit dunkelhaariger Mähne, reichlich Strass und funkelndem Diadem.

Nicht nur Disney-Fans erkannten es auf den ersten Blick: Die 24-Jährige bezauberte als lebensechte Ausgabe von Aladdins Prinzessin Jasmin!

In ihr zauberhaftes Kostüm schlüpfte Vanessa Mai dabei nicht für ihre Teilnahme an Let's Dance, sondern für einen ganz beonderen Auftritt im Musical "Aladdin" in Hamburg, wo sie als orientalische Disney-Prinzessin auf der Bühne stand.

"Ein Kindheitstraum wurde wahr!", freute sich Vanessa Mai auf Facebook und beglückte ihre Fans mit zahlreichen Schnappschüssen ihres großen Ausflugs in die Disney-Welt.

Und auch die Fans finden offensichtlich, dass der Jasmin-Look ihrem Idol ganz hervorragend steht:

meint ein Fan ganz verzaubert, zeigt sich auch ein anderer begeistert.

Tja, wer weiß, ob Vanessa ihren Prinzessinnen-Look bei so viel Lob nicht auch in einen Let's Dance-Tanz mit einbauen will - ihre Fans würden sich ganz sicher freuen!