Kirsten Dunst hat sich verlobt!

Kirsten Dunst strahlt über das ganze Gesicht - und sie hat auch allen Grund dazu: Die hübsche Schauspielerin hat sich mit ihrem Freund Jesse Plemons verlobt! Und das nach nur wenigen Monaten Beziehung!

Kirsten Dunst und Jesse Plemons sind erst seit Mai ein Paar

Kennengelernt haben sich Jesse Plemons und Kirsten Dunst am Set der gemeinsamen Serie "Fargo". Anfang des Jahres hat es zwischen ihnen gefunkt. Im Mai wurden die ersten Turtelfotos gepostet. Kurz nachdem die 34-Jährige ihre Trennung von Garrett Hedlund offiziell machte. Jetzt, knapp sieben Monate später, trägt Kirsten Dunst einen Diamantring am Finger. Wie "Page Six" berichtet, hat der 28-Jährige am Wochenende um die Hand der Blondine angehalten.

Kirsten Dunst: "Meine Hochzeit wird ganz intim."

Wann die beiden den großen Schritt wagen wollen, ist noch unklar. Doch schon im letzten Jahr verriet Kirsten, wie sie sich ihre Hochzeit vorstellt. "Ich bin jemand, der heiraten will. Wenn es in meinen Mitt- bis Ende-30ern passiert, wird es ganz intim. Standesamt, Dinnerparty und ein DJ mit Freunden und Familie Ich werde damit umgehen, als ob es mein 40. Geburtstag wäre", erklärte sie gegenüber InStyle.

Kristen Dunst hat viele bekannte Ex-Freunde

Der "Spiderman"-Star machte schon immer wegen ihrer Beziehungen Schlagzeilen. Klar, schließlich datete Kirsten Dunst schon so einige berühmte Männer. Dazu gehören zum Beispiel Jake Gyllenhaal, Johnny Borrell, Ben Foster oder Adam Brody. Bis zum Altar hat sie es aber bisher mit niemandem von ihnen geschafft. Jetzt hat sie offenbar ihren Traummann gefunden....