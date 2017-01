Kirsten Dunst: Sie zeigt ihren Verlobungsring

Kirsten Dunst zeigt der Öffentlichkeit das für sie im Moment wohl wichtigste Schmuckstück - ihren Verlobungsring. Bei der Ralph & Russo Show während der Pariser Fashion Week saß sie in der ersten Reihe und hielt ihren Verlobungsring ganz offensiv in die Kameras der interessierten Fotografen.

So sieht Kirsten Dunsts Verlobungsring aus

So schön ist Kirsten Dunsts Ring. Getty Images

Ein gelbgoldener Ring mit einem ovalen Diamanten ziert die Hand der schönen Schauspielerin. Ein Schmuckstück, welches sich wirklich sehen lassen kann. Dass sich die Schauspielerin mit ihrem Freund Jesse Plemons verlobt haben soll, wurde vor knapp zwei Wochen bekannt. Am Set der Hit-Serie "Fargo" hatten sich die beiden kennengelernt, im Mai 2016 gab es dann die ersten Pärchenfotos. Und auch wenn bis heute eine offizielle Bestätigung der Verlobung fehlt, sprechen die Bilder ihres neuen Schmuckstücks doch klar für sich.

Kirsten Dunst und Arizona Muse vergleichen ihre Ringe

Die perfekte Sitznachbarin für die Fashion-Show hatte Kirsten Dunst übrigens in Model Arizona Muse gefunden. Die ist nämlich selbt erst seit kurzem verlobt und so ließen es sich die beiden natürlich nicht nehmen, sich gegenseitig ihre Ringe zu zeigen und vielleicht auch ein wenig miteinander zu vergleichen. Ob sie mit ihr wohl auch besprochen hat, wann genau sie vor den Altar treten wird? Geht man nach der Geschwindigkeit der Verlobung, immerhin war es nach nur wenigen Monaten Beziehung schon so weit, könnten die beiden Schauspieler noch in diesem Jahr vor den Altar treten.

Kirsten Dunst war noch nie verheiratet

Für den Hollywood-Star wäre es übrigens die erste Ehe. Zwar hat sie schon so einige Beziehungen, unter anderem mit Jake Gyllenhaal und Garret Hedlund, hinter sich. Doch getraut hat sie sich bis jetzt noch nie.