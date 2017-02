Kleine Dame! So süß war Daniela Katzenberger als Kätzchen

Was für eine süße kleine Dame!

Was könnte man an einem Sonntagnachmittag wohl schöneres tun, als in alten Fotokisten zu wühlen - das dachte sich auch Daniela Katzenberger!

Die Blondine überraschte ihre Follower auf Facebook mit einem ganz besonders niedlichen Griff: Einem zuckersüßen Foto der Katze als Kätzchen!

Auf dem Bild, das vor ganzen 27 Jahren von Katzen-Mama Iris Klein aufgenommen wurde, sieht man die Vierjährige Daniela in einem rosa Kleidchen am Boden sitzen.

Mit einem weißen Spitzenschirm in der Hand, langen dunklen Haaren und Pony lacht die Mini-Katze in die Kamera und ist auf den ersten Blick kaum wiederzuerkennen.

"Als die Katze noch ein Kätzchen war", schreibt die Blondine zu dem niedlichen Schnappschuss und fügt hinzu: "Foto bei Mama 1990".

Kein Wunder, dass auch die Fans ganz hingerissen von Danielas Ausflug in die Kindheit sind!

Vor allem die Ähnlichkeit zu Baby Sophia scheint den meisten dabei ins Auge zu stechen:

"", zeigt sich ein Follower ganz gerührt, "" und "", meinen auch andere.

Tja, bei Mamas Vorliebe für Pink dürfte die kleine Sophia ja dann auch das eine oder andere rosa Kleidchen im Schrank haben, um das niedliche Foto in ein paar Jahren nachzustellen!