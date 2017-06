Knackig! Wayne Carpendale überzeugt im Badeanzug seiner Frau

Liebe ist, wenn man sich sogar den Badeanzug teilt - das gilt jedenfalls im Falle von Annemarie und Wayne Carpendale!

Das attraktive Promi-Pärchen ließ seine Fans im Urlaub jetzt an einem besonderen Fall von "Who wore it best?" teilhaben und sorgte damit nicht nur für rege Begeisterung, sondern auch für knackige Ansichten!

Aus dem Ibiza-Urlaub grüßte zuerst Annemarie Carpendale mit einem sexy Schnappschuss, auf dem sie im knappen Einteiler sowohl die Sicht auf das blaue Meer als auch den nicht weniger überzeugenden Ausblick auf ihre ansehnliche Rückseite freigab.

A post shared by Annemarie Carpendale (@annie_carpendale) on Jun 8, 2017 at 10:24am PDT

"Looking for ... YOU", kommentierte die hübsche Moderatorin ihr Foto und brachte ihre Fans damit zum Schwärmen.

Ein voller Fotoerfolg - und Grund genug für Ehemann Wayne Carpendale, seine eigene Rückseite in besagtem Badeanzug ins rechte Licht zu rücken.

Auf seinem Facebook-Account überraschte er seine Fans daher kurzerhand später mit einem ähnlich gearteten Schnappschuss und schickte seine eigenen knackigen Vier Buchstaben ins Rennen um die "Likes" seiner Follower.

"Muss mal testen, ob ich in dem Teil genauso viele Likes kriege wie meine Frau #aufibizagehtdas“, schrieb der Moderator humorvoll zu dem Foto-Post - und das schienen auch seine Fans zu finden!

"Also ich finde, dir steht das Teil sogar noch viel besser!", zeigte sich ein User komplett begeistert, "" und "Hallöchen, Popöchen!", fanden auch andere ganz angetan.

Tja, eins ist auf jeden Fall klar, das TV-Pärchen kann sich auch von hinten durchaus sehen lassen - auch wenn sich Wayne Carpendale im großen Instagram-Vergleich dann leider doch mit bisher rund 4300 Likes gegen seine bessere Hälfte Annemarie mit über 15.100 Likes geschlagen geben musste...