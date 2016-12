"Köln 50667": Alex hört in der Kunstbar auf

Alex wurde bei „Köln 50667“ angeschossen und kämpfte danach im Krankenhaus um sein Leben. Mittlerweile konnte er das Hospital wieder verlassen und ist auf dem Weg der Besserung.

Sogar Anna ist nach Köln gekommen, da sie große Angst um ihren Vater ist – gemeinsam mit Chris hat sie die Stadt aber wieder verlassen.

Nun lässt Alex aber eine Bombe platzen: Er will in der „Kunstbar“ Schluss machen! Er erzählt Sam und Manu, dass er sich zurückziehen will. Auch als er offenbart, seine Anteile an Manu überschreiben zu wollen, rastet Sam völlig aus.

Bei „Köln 50667“ scheint es zu einem Eklat zu kommen! Wie werden die anderen auf die Nachricht von Alex reagieren? Das ganze Drama zeigt RTL II täglich um 18 Uhr bei „Köln 50667“.