"Köln 50667": David Dos Santos ist jetzt eine Frau

Vollbart, Tattoos, markantes Gesicht - so kennen die "Köln 50667"-Fans David Dos Santos, der in der Serie den Friseur Guido spielte. Doch so werden sie ihn wohl nie wieder sehen.

Denn: Der Ex."Köln 50667"-Star ist jetzt eine Frau. Seine männlichen Merkmale hat er gegen langes blondes Haar, Make-up und Lippenstift eingetauscht.

"Eigentlich bin ich schon immer eine Frau. Ich habe es als Kind schon immer gespürt, ich war irgendwie immer anders", erklärt Dos Santos seine Transexualität gegenüber "Promiflash".

David Dos Santos heißt jetzt Sophia

Ab sofort heißt er nicht länger David, sondern Sophia . ist damit nun offiziell eine "Sie".

"Jetzt bin ich Ende 30 und denke mir, ich habe jetzt auch das Standing und die Kraft und die Energie, als Frau auf die Straße zu gehen und zu sagen: ,Hey, hier bin ich`! Hier ist Taylor."

"Köln 50667" - Mega-Erfolgreich

Moment, Taylor? Dos Santos konnte sich wohl nicht so richtig für nur einen Frauennamen entscheiden und hat sich kurzerhand zwei gegeben: Sophia als echten Namen und Taylor als Künstlernamen.

Der "Köln 50667"-Star ist überglücklich über die Verwandlung

Wie auch immer - über die Verwandlung ist Dos Santos überglücklich: "Ich bin offener, ich bin lockerer und ich bin entspannter. Ich genieße das Leben irgendwie ganz anders."

Auf ihrem Facebook-Profil erntet Dos Santos bisher ausschließlich Zuspruch für ihre Verwandlung. Wünschen wir ihr mal, dass das so bleibt...