"Köln 50667": ER macht Schluss!

Droht nun der nächste Ausstieg bei „Köln 50667“? Einer der Fan-Lieblinge der Serie will überraschend Schluss machen.

Marc will seinen Job an den Nagel hängen. Nach dem Selbstmord-Drama will er zur Wache fahren und die schockierende Nachricht seinen Kollegen mitteilen.

Plötzlich verschluckt ein Kollege die Weste. Marc hilft ihm sofort. Als er daraufhin von allen gelobt wird, scheint er doch nochmal zu überlegen, zu bleiben.

Offenbar hat er sich dann noch nicht ganz entschieden. Wird Marc doch bleiben oder nimmt einen anderen Job an und verlässt die Stadt? Wie es weitergeht, zeigt RTL II täglich um 18 Uhr bei „Köln 50667“.