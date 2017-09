"Köln 50667": Ist Dana schwanger?

Dana scheint es bei "Köln 50667" richtig schlecht zu gehen. Immer wieder muss sie sich übergeben! Ist sie vielleicht schwanger?

Patrick taucht vor Sophias Wohnung auf, um mit Dana zu reden. Dabei bekommen Sophia, Jule und Yvonne mit, dass Dana eventuell eine Essstörung hat. Auf dem Weg zum Salotto stellen sie Dana zur Rede. Sie hat am Morgen nicht wirklich gefrühstückt. Dana streitet alle Vorwürfe ab und offenbart ihren Freundinnen, dass sie eifersüchtig auf Jeamy ist.

Sophia, Jule und Yvonne versuchen ihr deutlich zu machen, dass Patrick treu ist. Gestärkt geht Dana zurück in die Wohnung, um sich bei Diego, Kevin und Patrick für ihr Verhalten zu entschuldigen. Doch so richtig kommt sie nicht mit der Situation zu recht, dass nun Jeamy wieder in der WG ist. Nach dem Abendessen erwischt Jeamy Dana dabei, wie sie sich hinter den Mülltonnen erbricht. Ist Dana schwanger oder leidet sie doch an einer schweren Krankheit? Wie es weitergeht, zeigt RTL II heute um 18 Uhr bei "Köln 50667".