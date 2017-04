"Köln 50667": Quoten-Sensation!

In den vergangenen Monaten hat „Köln 50667“ nicht ganz so viele Zuschauer in den Bann gezogen. Nun sind die Quoten aber wieder deutlich gestiegen!

„Köln 50667“ erreichte am Donnerstagabend richtig starke Quoten. Kein anderer Marktanteil war seit September 2016 höher! Die neuste Episode erzielte 12,3 Prozent bei den jungen Zuschauern, wie „Quotenmeter“ berichtet. Insgesamt schalteten 0,56 Millionen Zuschauer ein.

Nicht ganz so erfolgreich läuft auf dem 17 Uhr-Sendeplatz „Die Wache Hamburg“. Die Serie wollten nur 0,25 Millionen Zuschauer verfolgen und auch mit einem Marktanteil von 4,2 Prozent kann RTL II nicht zufrieden sein. Für BTN sah es hingegen wieder deutlich besser aus. Die Hauptstadt-Serie kam auf 10,4 Prozent.