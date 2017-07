"Köln 50667": Schockierende Messer-Attacke!

Es sind dramatische Szenen, die die Zuschauer von "Köln 50667" in Schrecken versetzen! Die Situation zwischen Manu und Sophai wird immer schlimmer. Seit Wochen wird Sophia von Manu schwer misshandelt. Jetzt eskaliert die Situation!

Sophia wird von Manu misshandelt

In der Beziehung von Manu und Sophia ist Gewalt an der Tagesordnung. Sophia muss immer wieder blaue Flecken in Kauf nehmen und ist mittlerweile am Ende. Ihre Freunde raten ihr zur Trennung von Manu, doch sie kann einfach nicht. Sie bringt es nicht übers Herz ihren Freund zu verlassen. Voller Sorge wendet sich ihre Freundin Sam an ihren Vater. Doch dann kommt es zum Drama!

Sophia geht mit dem Messer auf Manu los

Als Sophias Vater Manu zur Rede stellt, flippt dieser total aus und geht auf den Mann los. Zu viel für Sophia! Die will ihren Vater um jeden Preis schützen und schnappt sich ein großes Messer. Damit geht sie auf Manu los! Kann sie sich noch zurückhalten oder kommt es am Ende noch zum tödlichen Drama?

"Köln 50667", Mo-Fr, 18 Uhr bei RTL II.