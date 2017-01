"Köln 50667": Sind Kevin und Lucy bald wieder ein Paar?

Bei „Köln 50667“ sorgt Lucy für ziemlich viel Ärger. Die Halbschwester von Patrick belügt immer wieder ihre Mitbewohner.

Das sorgt für schlechte Stimmung in der WG. Kevin will ihr aber trotzdem helfen und eine Abendschule finden. Zwar findet er sie hübsch, aber er will nicht nochmal mit ihr schlafen.

Lucy versucht aber, Kevin immer wieder zu verführen. Zwar versucht Kevin das abzuwehren, aber wird er sich doch auf Lucy einlassen? Und werden die beiden möglicherweise sogar ein Paar? Das zeigt RTL II täglich um 18 Uhr bei „Köln 50667“.