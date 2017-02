â€žKÃ¶ln 50667â€œ: Spannt Elli Lina den Freund aus?

Bei „Köln 50667“ bahnt sich das nächste Liebes-Drama an! Elli ist total in Ben verknallt. Doch da gibt es ein Problem… Ben ist nämlich mit ihrer besten Freundin Lina zusammen. Jetzt steckt Elli in der Zwickmühle: Soll sie es Lina beichten, oder sie weiter belügen? Auf den Freund der besten Freundin zu stehen ist ein absolutes No-Go. Elli will Lina auf gar keinen Fall verlieren, aber die Gefühle für Ben kann sie auch nicht weiter leugnen.

„Köln 50667“: Sagt Elli Lina die Wahrheit?

Als Elli klar wird, dass auch Ben auf sie steht, fühlt sie sich mit der Situation komplett überfordert. Denn eigentlich wünscht sie sich nichts mehr, als mit Ben zusammen zu kommen. Lina merkt, dass etwas nicht stimmt und will ihre Nebenbuhlerin ausfindig machen.

Elli muss sich endlich entscheiden: Will sie die Freundschaft mit Lina retten, oder spannt sie ihr den Freund aus?

Das ganze Drama zeigt „Köln 50667“ in den kommenden Wochen immer montags bis freitags um 18 Uhr bei RTL II.