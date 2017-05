Köln 50667-Star David Ortega hat mächtig zugelegt!

Nanu, da haben sich aber ein paar Wohlfühlpfunde über das einstige Sixpack von David Ortega geschlichen. Der Köln 50667-Star ist eigentlich immer für seine gestählten Muskeln bekannt gewesen. Das Fitnessstudio schien sein zweites Zuhause zu sein und auch im Dschungelcamp zeigte David Ortega voller Stolz, was ein echter Waschbrettbauch ist. Nun hat Köln 50667-Diego jedoch auf Facebook ein Oben-Ohne-Selfie hochgeladen das zeigt, dass er wohl schon ein Weilchen nicht mehr ganz so regelmäßig beim Sport war. David Ortega präsentiert sich mit deutlich mehr Volumen um seine Körpermitte. Und erntet dafür richtig viel Applaus.

Ich glaube, ich habe ein DICKES Problem. Der Speck muss weg Diego Posted by Köln 50667 on Freitag, 19. Mai 2017

David Ortega bekommt viele Komplimente

Die Fans von Köln 50667 scheinen David Ortega auch mit Bäuchlein attraktiv zu finden. Das Foto wird eifrig kommentiert: „Abspecken? Haare weg? Dass sind wenigstens noch richtige Männer. Nicht wie die ganzen anderen Kerle die mit Röhrenjeans rumlaufen und Mikado-Beinchen haben. Dazu dann noch Augenbrauen dünn wie ein Stift.“, „Bisschen darf ruhig dran sein... sieht gesünder aus“ und „Wir werden alle älter, daran liegt es nicht schlimm gibt schlimmeres als ein Bierbauch oder nicht durch trainiert zu sein.“ Heißt es in den Kommentaren. Doch wie David Ortega sich wohl selbst gefällt? Es ist gut möglich, dass er selbst sein Sixpack durchausvermisst und bald wieder regelmäßig daran arbeitet. So oder so seine Fans stehen hinter ihm. Ob mit Waschbrettbauch oder eher mit Waschbärbauch.