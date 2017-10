"König der Löwen"-Star Robert Guillaume ist tot

Millionen Kinder und Erwachsene kennen seine Stimme. Robert Guillaume hat im Film "König der Löwen" dem weisen Affen Rafiki seine Stimme gegeben. Nun trauern seine Fans um ihn. Robert Guillaume ist im Alter von 89 Jahren verstorben.

Robert Guillaume hatte Prostatakrebs

Wie "Assiciated Press" berichtet, starb Robert Guillaume an den Folgen seiner Prostatakrebserkrankung. Seine letzen Stunden verbrachte der Schauspieler und Synchronsprecher gemeinsam mit seiner Frau Donna Brown im gemeinsamen Haus in Los Angeles.

Robert Guillaume wurde mit einem Grammy geehrt

Robert Guillaume hat eine lange und erfolgreiche Karriere hinter sich. Und zar nicht nur als Synchronsprecher. Robert Guillaume war auch in zahlreichen Filmen und Serien zu sehen. So zum Beispiel "Meteor Man", "Der Prinz von Bel-Air" oder "Columbus Circle". Nun sind die Fans in großer Trauer um den Star.