KÃ¶nigin MÃ¡xima: Unfall-Schock bei Bootsfahrt

Das hätte knapp werden können: Königin Máxima entging nur knapp einem Unfall. Bei einem Besuch mit ihrem Ehemann König Willem Alexander in der Provinz Utrecht hätte eine Bootsüberfahr für Königin Máxima schwere Folgen haben können. Bei dem Öffnen einer Bootsschranke konnte die Königin in letzter Sekunde ihren Kopf zur Seite ziehen. Ein Glück, dass sie so schnell reagierte. Ansonsten hätte sie die Schranke mitten ins Gesicht getroffen.

Königin Máxima bekam fast einen Kinnhaken

Obwohl Königin Máxima und König Willem Alexander immer mit einer Vielzahl von Sicherheitsbeamten reisen, konnten diese sie bei der Bootsfahrt nicht vor dem drohenden Kinnhaken beschützen. Nach der Überfahrt will ein Mitarbeiter des Schiffes die Sicherheitsschranke öffnen, damit das königliche Ehepaar von Bord gehen kann. Die Frau von König Willem Alexander stand jedoch zu nah an der Absperrung. In letzter Sekunde konnte sie ihren Kopf zur Seite ziehen, bevor sie die Schranke getroffen hätte.

Máxima lies sich nichts anmerken

Obwohl der Königin der Schreck für kurze Zeit ins Gesicht geschrieben stand, ließ sie sich davon nichts anmerken. Lächelnd verließ sie das Schiff und fuhr gelassen mit den weiteren Programmpunkten ihrer Reise fort.