Königin Silvia von Schweden in Trauer: Ihr Freund hat sich das Leben genommen!

Eine schwere Zeit für Königin Silvia von Schweden und ihren Gatten Carl Gustaf. Das Paar musste seinen Freund Graf Carl Adam Lewenhaupt zu Grabe tragen. Im Zuge der Trauerfeier haben Königin Silvia und ihr Mann die traurige Wahrheit hinter dem plötzlichen Tod des 69-jährigen Grafe erfahren. Carl Adam Lewenhaupt beging Selbstmord, seine Familie hat das traurige Geheimnis um sein verfrühtes Ableben gelüftet. Der Pastor verkündete in seiner Rede: „Eines Tages stand Graf Carl Adam Lewenhaupt vor dem Spiegel und mochte nicht mehr, was er sah. Er hatte Angst, alt zu werden und anderen zur Last zu fallen.“ Ein echter Schock für die royale Familie, der nur schwer zu verarbeiten ist.

Königin Silvia von Schweden hat eine schwere Zeit

Dazu kommt der schreckliche Abschlag auf Stockholm. Ein LKW raste in eine Menschenmenge, vier Menschen verloren ihr Leben. Königin Silvia von Schweden und König Carl Gustaf versuchen gemeinsam mit ihren Kindern für ihr Volk da zu sein und Trost zu spenden. Gleichzeitig will die schwedische Königsfamilie aber auch trotz ihrer tiefen Trauer Kraft und Stärke zeigen. Denn natürlich gehört es zu ihren Aufgaben, private Befindlichkeiten aus allem rauszuhalten und vor ihrem Volk zu verbergen.