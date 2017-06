Königin Silvia von Schweden: Trauer um ihre Freundin

Große Trauer im schwedischen Königshaus: Gräfin Alice Trolle-Wachtmeister , eine enge Freundin von Königin Silvia, ist im Alter von 91 Jahren verstorben. Für die Monarchin ist diese Nachricht mit Sicherheit ein schwerer Schlag, schließlich verband die beiden Frauen seit Jahrzehnten eine tiefe Freundschaft.

Seit Silvias Hochzeit mit König Carl Gustaf 1976 stand ihr Gräfin Alica Trolle-Wachtmeister mit Rat und Tat zur Seite, half ihr, sich in ihrer neuen Rolle als Royal zurechtzufinden. Von 1978 bis 1993 leitete sie sogar Silvias Hofstaat. Bis zu ihrem Ruhestand 2015 war sie als Hofobermeisterin tätig.

Gräfin Alice Trolle-Wachtmeister starb im Alter von 91 Jahren Getty Images

"Die Königin und ich haben die Nachricht mit großer Trauer aufgenommen. Alice war eine enge Freundin von uns und unserer Familie. Mit ihrer Wärme, Loyalität und Klugheit hat sie uns immer unterstützt. Wir denken an ihren Ehemann, Graf Hans-Gabriel Trolle-Wachtmeister, und an ihre Angehörigen ", ließ König Carl Gustaf in einem Statement verlauten. Auch Kronprinzessin Victoria drückte ihre Trauer aus: " Alice war ein außergewöhnlich kluger und warmherziger Mensch, ich bin froh, dass ich sie gekannt habe. Sie hinterlässt eine große Lücke. "