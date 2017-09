Königin Silvia: Wird ihr alles zu viel?

Was ist bloß mit Königin Silvia los? In letzter Zeit wirkt sie ungewohnt müde und ernst. Der Kummer steht ihr deutlich ins Gesicht geschrieben. Mutet sie sich etwa zu viel zu?

Bei der feierlichen Parlamentseröffnung in Schweden schien es ihr absolut nicht gut zu gehen. So wirkte die 73-Jährige nicht nur wackelig auf den Beinen, sondern hatte auch große Probleme, aus der Kutsche auszusteigen. Ein kleiner Hocker wurde für sie aufgestellt und ihr Mann hielt sie fest an der Hand. Trotzdem stolperte sie, knickte um und verlor dabei fast ihren Schuh.

Königin Silvia von Schweden in Trauer: Ihr Freund hat sich das Leben genommen!

Einige Tage zuvor erwähnte die Königin bereits, dass die Sommerferien ihr zu hektisch waren. Müssen wir uns etwa Sorgen machen? Vor einem Jahr wurde Silvia bereits wegen ihrer Schwindelanfälle in einer Klinik behandelt. Eigentlich müsste sie sich ein wenig Ruhe gönnen, doch ihre Schwiegertochter bekam gerade ein Baby und auch Tochter Madeleine erwartet ihr drittes Kind. Hoffentlich wird ihr das hohe Tempo ihres Lebens auf Dauer nicht zu viel...

