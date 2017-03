Kollegah: Rapper verprügelt Fan in Leipzig auf der Bühne

Bei Kollegah sollte man wohl auch als großer Fan lieber Abstand halten. Wenn ein Fan sich an den Sicherheitskräften vorbeimogelt um beim Konzert zu seinem Star zu kommen, geht das meistens nicht so gut aus. So wurde schon mancher grob von Securitys weggezerrt oder der Promi wehrte sich erschrocken gegen die unerwartete Umarmung.

Bei der Sonnenbrille hört für Kollegah der Spaß auf

Beim Konzert von Rapper Kollegah in Leipzig war die Situation jedoch eine ganz andere. In einem gefilmten Video sieht es so aus, als sei ein Fan für ein Freestyle-Battle auf die Bühne geholt worden. "Servus, mein Lieber", begrüßt Rapper Kollegah, bürgerlich Felix Antoine Blume, den Gast auf der Bühne. Der schnappt sich von einem der anderen Rapper auf der Bühne die Mütze. Der nimmt es mit Humor. Ein Handschlag danach signalisiert, dass es nur ein Spaß ist und beide es verstanden haben.

Kollegah selbst reagiert weniger humorvoll, als der Bühnengast plötzlich nach seiner Sonnenbrille greift. Seine Versuche, Kollegah zu beschwichtigen blieben erfolglos. Der Rapper schubst, tritt in die Magengegend und schlägt dem Fan mit der Faust ins Gesicht. Der fällt um und wird dann von der Bühne geschliffen.

Die Polizei ermitteln, Fans verurteilen Kollegah bereits

Seit dem Abend in Leipzig liegt eine Anzeige bei der Polizei vor, die sich mit Äußerungen zum Ermittlungsstand noch zurückhält. Auch Kollegah selbst sagt derzeit noch: "Ich kann zu dem Vorfall keine Angaben machen."

Auf der Bühne erklärte er sich noch: "Saufen, gut und schön - Aber pack den Leuten doch nicht an die Brille und an die Kappe. Muss doch nicht sein." Die Fans auf dem Konzert sind scheinbar seiner Meinung, bejubeln die Schlägerei. Im Netz sieht es anders aus. Hier sind viele der Meinung, dass deutlich zu erkennen war, dass der Fan vielleicht etwas dreist, aber absolut friedlich war.