Kourtney Kardashian gibt Scott Disick wieder den Laufpass

Es ist aber auch ein ewiges Hin und Her! Nachdem Kourtney Kardashian und Scott Disick neun Jahre lang total glücklich miteinander waren und gemeinsam drei Kinder bekamen, trennte sich Kourtney letztes Jahr von ihrem Lebensgefährten. Scott konnte die Finger einfach nicht vom Alkohol lassen, war ständig im Nachtleben unterwegs und soll seine Freundin sogar betrogen haben.

Dennoch blieben die Zwei durch ihre Kinder miteinander verbunden und auch der Rest des Kardashian-Clans betrachtet Scott weiterhin als Teil der Familie. So vermutete man immer mal wieder ein Liebes-Comeback bei Kourtney und Scott und so ganz ausschließen wollten sie selbst das auch nicht. Vor wenigen Wochen hieß es dann endlich: Sie sind wieder ein Paar! Doch besonders lange hat die neu aufgekeimte Liebe nicht gehalten.

Wie das Portal ‚Radar Online’ erfahren hat, datet Kourtney bereits wieder andere Männer. „Kourtney und Scott konnten sich einfach nicht einigen, wo ihre Beziehung hinführen soll. Beide wollen komplett unterschiedliche Dinge für ihre Zukunft. Sie will unbedingt eines Tages heiraten und noch mehr Kinder kriegen und Scott hat darauf wirklich keine Lust mehr“, verrät ein Insider. Also machte Kourtney kurzen Prozess, gab Scott erneut den Laufpass und stürzte sich erneut ins Dating-Abenteuer. So wurde sie in den letzten Tagen unter anderem mit dem 18-jährigen Model Luke Sabbat gesichtet und mit dem 23-jährigen Younes Bendjima, der zuletzt mit ‚Victoria’s Secret’-Engel Jourdan Dunn zusammen war.

„Kourtney will jetzt einfach nur Spaß haben und hat es satt, sich mit Scott herumzuschlagen. Sie wird trotzdem weiterhin zusammen mit ihm für ihre Kinder sorgen und wird auch immer ein gutes Verhältnis zu ihm pflegen“, so der Vertraute weiter. Auf Instagram postete die 37-jährige zum Beispiel an Weihnachten ein Foto, das sie mit Scott und zwei ihrer Kinder zeigt. Aber für ein Liebes-Comeback ist bei den beiden wohl einfach zu viel vorgefallen...