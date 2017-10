Krankes Baby: Mutter entdeckt Unglaubliches in ihrer Milch

Ashlee Chase musste sich oft anhören, dass sie ihre Tochter nicht mehr stillen soll. Ihr sieben Monate altes Baby sei zu alt und würde sie nur als Schnuller benutzen, sagten ihre Freunde. Doch dann machte die junge Mutter eine unglaubliche Entdeckung.

Auf Facebook postete die Amerikanerin ein Foto, auf dem zwei durchsichtige Tüten mit Muttermilch zu sehen sind. Während die Milch in einer Tüte weiß ist, sieht sie in der zweiten Tüte deutlich gelber aus. "Die obere Milch ist von vor drei Tagen, wo Elliot gesund war", schreibt die junge Frau aus dem US-Bundesstaat Pennsylvania. "Darunter die von heute. Elliot hatte die ganze Nacht Fieber."

Als das Baby krank wurde, verfärbte sich also die Muttermilch von Ashlee. Sie sprach ihre Kinderärztin darauf an und bekam die Information, dass der Körper „mehr Fett und Antikörper in der Milch produziert“, um dem Kind dabei zu helfen, die Infektion zu bekämpfen.

Bei vielen Eltern sorgt der informative Post nun für Begeisterung. "Es ist unglaublich, was Mutter-Körper tun, um ihren Babys zu helfen", findet eine Userin. Eine andere versucht, der jungen Frau Mut zu machen: "Viele Leute machen dumme Kommentare darüber, was für Kinder anderer Leute am besten ist. Du bist die Mutter. Du weißt, was am besten für dein Baby ist!"