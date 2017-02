Mittlerweile ist es schon fast acht Jahre her, dass Daniela Katzenberger das erste Mal im deutschen Fernsehen zu sehen war. Die Zuschauer können die Entwicklung der Katze also schon eine ganze Weile mitverfolgen: Von der Eröffnung ihres Café Katzenbergers, über das Kennenlernen ihres heutigen Ehemannes Lucas Cordalis und die Geburt der gemeinsamen Tochter Sophia bis hin zu der darauffolgenden Hochzeit, die live im TV ausgestrahlt wurde.

Wie viel sich in Danielas Leben in den acht Jahren getan hat, liegt auf der Hand. Aber wie sehr sie sich auch optisch verändert hat, vergisst man leicht. Jetzt postet Daniela auf Instagram ein Foto, das die Erinnerung ein wenig auffrischt. Es zeigt sie im Alter von 20 Jahren zusammen mit ihrer Mutter Iris Klein. „Dieser Moment , wenn du ein altes Foto von Dir findest und merkst, dass du mit 20 Jahren älter ausgesehen hast als deine Mutter“, stellt sie verblüfft fest. Auf dem Foto sieht die Katze genauso aus, wie sie auch das deutsche Publikum kennengelernt hat: Völlig überschminkt, Solarium-gebräunt und vor allem mit den viel zu hoch tätowierten Augenbrauen, die lange Zeit als ihr Markenzeichen galten.

Dieser Moment , wenn du ein altes Foto von Dir findest und merkst, dass du mit 20 Jahren älter ausgesehen hast als Ein von Daniela Katzenberger (@danielakatzenberger) gepostetes Foto am 9. Feb 2017 um 7:15 Uhr

Erst wenn man das alte Foto so betrachtet, realisiert man, wie sehr sich Danielas Aussehen zum Positiven verändert hat! Die tätowierten Augenbrauen gehören schon längst der Vergangenheit an, die Solariumgänge wurden auf ein Minimum reduziert und obwohl Dani zwar immer noch gerne zur Schminke greift, kann sie damit heute um einiges besser umgehen. Das sehen auch ihre Fans so. „Find dich heute um Welten schöner als damals liebe Katze“, lobt ein Instagram-User unter dem Bild.