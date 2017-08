Krasser Trend: Vagina-Nägel

Muss das sein? Jetzt verschönern nicht nur immer mehr Frauen ihre Vagina mit skurrilen Beauty-Produkten - nein, sie "verschönern" jetzt auch andere Körperteile mit Vaginas.

In der Praxis sieht das Ganze dann so aus: Man nehme einen nudefarbenen Nagellack, sowie einen in rosa und einen in einem dunklen Rot und malt sich damit eine Vagina auf den Nagel. Richtig angeordnet lässt sich so ein 3D-Effekt, der tatsächlich aussieht wie ein richtiges Geschlechtsorgan.

PUSSYPOWER for @uppermetalclass @projectobject.co @fingerbangportland Ein Beitrag geteilt von Asa Bree (@asabree) am 14. Aug 2017 um 18:47 Uhr

Sucht man bei Instagram nech dem Hashtag "Vaginanails" findet man einige dieser "Kunstwerke". Das beeindruckendste ist allerdings das von Asa Bree. Sie betreibt ein Nagelstudio, das schon lange für seine ausgefallenen Designs bekannt ist und hat es geschafft, die wohl lebensnaheste Nagel-Vagina zu zaubern.

Repost from February 10th cuuuuuz I guess vagina nails are a thing now?? #vaginanails Ein Beitrag geteilt von DANIELLE WENGER (@pouncing_paws) am 19. Aug 2017 um 4:29 Uhr

Bei ihren Nachahmern ist das Vagina-Nagel-Design zwar nicht so gut gelungen - genauso befremdlich sieht es dennoch aus...