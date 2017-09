Heftiger Wetterwechsel in Deutschland!

Regen, Sturm und sogar Hegel – so zeigte sich das Wetter in den vergangenen Wochen. Nun droht ein heftiger Wetterwechsel in Deutschland!

Plötzlich kommt nun doch der Goldene Herbst nach Deutschland. Am Wochenende sollen teilweise bis zu 23 Grad warm werden – und: Es soll sogar mal die Sonne scheinen. Richtig warm wird es im Südwesten.

„Der Ableger des Azorenhochs hat sich wie erwartet mitten über weite Teile Europas gelegt und sorgt dort nun für eine deutliche Wetterberuhigung. Ob „Queena“ nun das stabilste Hoch seit Monaten werden wird, das muss sich aber erst noch zeigen“, erklärt Dominik Jung von wetter.net gegenüber der „Bild“-Zeitung.

Die Nächte werden jedoch sehr kalt. Sobald der Neben am Morgen verschwunden ist, wird es aber sehr sonnig. In der kommenden Woche könnte es aber wieder deutlich regnerischer werden…