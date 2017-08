Krebs, Epilepsie und Obdachlosigkeit: Jetzt packt DJ Ötzi aus

So offen hat DJ Ötzi noch nie über seine Vergangenheit gesprochen. Nach all den Schicksalsschlägen in der Vergangenheit hat der 46-Jährige nun allerdings endlich zu sich selbst gefunden.

Im Gespräch mit Bunte erzählt er von seinen schlimmsten Zeiten. „Ich wuchs bei Pflegeeltern auf, später bei meinen Großeltern. Mein Erzeuger hatte nie Interesse an mir. Ich hatte Krebs, Epilepsie, lebte auf der Straße“, erinnert er sich zurück. „Ich hatte kein Selbstvertrauen, war schwermütig und misstrauisch.“ Es war sogar so schlimm, dass er an Selbstmord dachte.

Auf seiner Pilgerreise ist dem Musiker vieles bewusst geworden. Er pilgerte den Jakobsweg entlang- ganze 240 km. „Ich habe auf der Reise dieses Gottvertrauen gelernt. In mich selbst wie in andere“, so Ötzi. Bald will er sich mit seiner Mutter zur Aussprache treffen. „Darauf freue ich mich sogar“, gesteht er. Gerry Friedele, so heißt DJ Ötzi mit bürgerlichem Namen, hat endlich wieder Kraft und Lebensmut geschöpft und kann die schlimmen Zeiten hinter sich lassen.