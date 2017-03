Kris Jenner: Trennung von Corey Gamble

Er sollte ihr dritter Ehemann werden, doch nun ist alles Aus! Kris Jenner und ihr Freund Corey Gamble haben sich nach knapp drei Jahren Beziehung getrennt. Das berichtet nun das Online-Portal "radaronline".

Kris Jenner machte am Valentinstag Schluss

Erst vr Kurzem war bei den beiden noch von Hochzeit die Rede. Sogar ein Ehevertrag sollte schon i Arbeit sein. "Der Vertrag ist nur eine Formalität, die beiden sind super aufgeregt. Sie hatten ihre Höhen und Tiefen, aber Corey liebt das Leben, das Kris ihm ermöglicht und sie fühlt sich von ihm beschützt und geliebt", hieß es aus dem Umkreis!

Kris Jenner wird ein drittes Mal heiraten!

Doch wie jetzt ein Insider verriet, trennte sich Kris Jenner bereits am Valentinstag von ihrem Freund. "Kris hat Corey gesagt, dass sie etwas Zeit und Raum braucht, um sich auf ihre Familie und die Show zu konzentrieren", erklärt er. Angeblich habe Kris Jenner die Beziehung zu dem 36-Jährigen zu sehrt abgelenkt. Jetzt will Kris wieder mehr für ihre Familie da sein!

Kris Jenner sorgt sich um Kim Kardashian

Am meisten muss Kris Jenner wohl für ihre Tochter Kim Kardashian da sein. Nach dem dramatischen Überfall in Paris, ist es sehr ruhig um den Kardashian-Star geworden. Kim hat sich stark zurückgezogen. Eine Zeit, in der sie ihre Mama besonders braucht.