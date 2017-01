Kris Jenner wird ein drittes Mal heiraten!

Nur weil man über 60 ist und schon zweimal verheiratet war, heißt das noch lange nicht, dass man nicht erneut Glück in der Liebe haben kann. Kris Jenner zum Beispiel hat sich schon kurz nach ihrer Scheidung von Bruce Jenner – heute Caitlyn Jenner – wieder verliebt und ihre Beziehung mit Corey Gamble hält nun schon seit über zwei Jahren. Dass die Mutter von Kim Kardashian aber tatsächlich noch einmal heiraten würde, hätte wohl niemand gedacht!

Wie das Portal ‚Radar Online’ jetzt aber berichtet, soll genau das der Fall sein. Corey hat der 61-jährigen angeblich einen Antrag gemacht und sie hat „Ja“ gesagt! Das Paar will noch in diesem Jahr vor den Traualtar treten. Dass Corey ganze 25 Jahre jünger als Kris ist, hält die beiden nicht von einer Hochzeit ab. Im Gegenteil: Sicherlich erhofft er sich dadurch endlich den Stempel des jungen „Toyboys“ loszuwerden.

Doch Kris Jenner wäre nicht sie selbst, wenn sie nicht auch in einer so romantischen Angelegenheit wie dieser die taffe Businessfrau hervorkehren würde. So soll sie bereits an einem Ehevertrag feilen, der ihr Vermögen schützen soll. Ein Insider versichert aber: "Der Vertrag ist nur eine Formalität, die beiden sind super aufgeregt. Sie hatten ihre Höhen und Tiefen, aber Corey liebt das Leben, das Kris ihm ermöglicht und sie fühlt sich von ihm beschützt und geliebt."

Vor einem halben Jahr ließ Kris bereits durchblicken, dass sie sich noch ein weiteres Kind wünscht. Zwar könne sie selbst in ihrem Alter nicht mehr schwanger werden, aber sie habe mit eingefrorenen Eizellen vorgesorgt und bereits über eine Leihmutter nachgedacht. Ob sie ihr Vorhaben nach der Hochzeit wirklich umsetzen und Kim Kardashian noch ein Geschwisterchen bescheren wird?