Kristin Gierisch hat es gerade nicht einfach. Der Bruder des Leichtathletik-Stars ist spurlos verschwunden!

„Kay ist geistig behindert und völlig hilflos. Er lebt im Betreuten Wohnen in Silberstraße bei Zwickau. Am Sonntag rief das Heim meine Eltern in Friedrichsgrün an, dass Kay nicht ins Heim zurück kam. Ich bin dann mit meinem Freund sofort aus Chemnitz nach Hause gefahren“, sagt Kristin Gierisch in der „Bild“-Zeitung.

Die Polizei hat sogar mit Hunden nach ihm gesucht. Ein besonders großes Problem ist, dass Kay dringend Medikamente benötigt. Zuletzt wurde Kay am Freitag gesehen. „Geistig ist er nicht in der Lage, irgendwohin zu fahren. Er schafft es gerade mal vom Heim nach Hause. Ein Schaffner hat ihn auch nicht aufgegriffen und in den Krankenhäusern wurde auch keine unbekannte Person eingeliefert“, so Kristin Gierisch.