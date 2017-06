Kronprinzessin Victoria spricht ganz offen über ihre Essstörung!

Es war eine schwere Zeit für Victoria von Schweden! Heute ist die Kronprinzessin eine strahlende, glückliche Frau, doch das war nicht immer so. Im schwedischen Fernsehen sprach die 39-Jährige jetzt ganz offen über ihre Essstörung als Teenager!

Vor 20 Jahren lösten schockierende Bilder der jungen Schwedin, die sie abgemagert und kränklich zeigten, große Sorge um Victorias Gesundheitszustand aus. Wenig später verkündete das Königshaus, dass die damals 19-Jährige unter Magersucht leide. Jetzt blickt Kronprinzessin Victoria in einer Sendung von TV 4 selbst auf diese für sie schwierige Zeit zurück.



Mit ihrem 18. Geburtstag musste die Schwedin immer mehr Aufgaben und Pflichten für das Königshaus wahrnehmen. Der Druck auf die junge Frau stieg unaufhörlich an und auch die Aufmerksamkeit der Medien wurde ihr schnell zu viel.

Victoria holte sich professionelle Hilfe in den USA

"Ich wollte so viel mehr als ich leisten konnte", gesteht die heute 39-Jährige. Die Folge: Durch den Stress und die Anstrengung aß Victoria immer weniger und rutschte in die Magersucht ab.



Der einzige Ausweg für die Kronprinzessin war es, ihre Heimat zu verlassen und in den USA als Studentin neu anzufangen. "In den USA erhielt ich professionelle Hilfe, das war sehr wichtig für mich", verrät Victoria im Interview.

Fernab von Schweden, wo die Tochter von König Carl Gustaf und Königin Silvia genauestens beobachtet worden wäre, konnte die junge Frau sich endlich voll und ganz erholen.

Kronprinzessin Victoria: Auch heute kämpft sie noch gegen die Essstörung

Dennoch ist für Victoria von Schweden auch heute noch die Magersucht präsent. "Essstörungen sind ein sehr komplexer Prozess, und es braucht viel Energie und viel Zeit und Arbeit, um davon zu gesunden. Und natürlich kämpfe ich immer noch damit“, erklärte sie offen und ehrlich.

Dank ihrer Auszeit fand die Kronprinzessin zum Glück zurück ins Leben! Nachdem sie nach Schweden zurückkehrte, lernte Victoria 2001 ihre große Liebe Daniel Westling kennen. Mit ihm hat sie zwei kleine Kinder, Prinzessin Estelle, 5, und Prinz Oscar, 1.