Kult-Sängerin Daliah Lavi ist tot!

Daliah Lavi ist tot. Die kultige Sängerin und legendäre Schauspielerin verstarb im Alter von 74 Jahren in Ashville. Der Manager des Stars, Wolfgang Kaminski, verriet „Bild“ gegenüber: „Ich bekam die Nachricht von Daliahs Tod von ihrem Ehemann Chuck Gans. Er sagte zu mir am Telefon: ,Daliah is gone' – Daliah ist gegangen.“ Ein großer Verlust, Daliah Lavi dürfte eigentlich jedem ein Begriff sein. Sie wirkte im Karl-May-Klassiker „Old Shatterhand“ mit, sie verkörperte in dem legendären Film die Halb-Indianerin Paloma Nakama. Aber auch ihre Rolle in „Casino Royal“ im Jahr verschaffte Daliah Lavi einen gewissen Kultstatus.

Daliah Lavi beendete schon 2009 ihre Karriere

Auch als Sängerin machte Daliah Lavi Karriere. Zu ihren größten Hits gehören Klassiker wie „Oh, wann kommst du?“, „Jerusalem" oder auch „Meine Art, Liebe zu zeigen“. Im Jahr 2009 gab es ein kleines Comeback von Daliah Lavi, die sich von ihren treue Fans verabschieden wollte und ihre Karriere beendete.