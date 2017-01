Kylie Jenner: Ihr Po wird immer größer!

Auf meinen Hintern bin ich sehr stolz. Ich mache regelmäßig Kniebeugen, um meine Kurven zu stärken“, erklärte „Keeping Up with the Kardashians“-Beauty Kylie Jenner erst kürzlich in einem Interview. Aber kann es wirklich sein, dass sie ihren Pracht-Po nur ein paar Sportübungen zu verdanken hat? Schließlich hat sich die Größe ihrer Kehrseite in den letzten Jahren nahezu verdoppelt!

Will Kylie ihrer Schwester Kim in Sachen Po Konkurrenz machen?

In Hollywood gilt es deshalb längst als offenes Geheimnis, dass Kylie ALLE Register zieht, um ihrer großen Schwester Kim Kardashian in Sachen Kurven Konkurrenz zu machen. So schwört sie unter anderem auf die „Breast Plumping Lotion“ (ca. 40 Euro, pureleef.com): „Ich liebe es, damit meine Kurven zu betonen. Die Creme wirkt, indem sie die Fettzellen in den betreffenden Regionen anregt“, erklärt Kylie.

Doch damit nicht genug, sie soll sogar zu sogenannten „Big Booty Pills“ greifen, um mithilfe der Tabletten das Wachstum ihres Allerwertesten zu steigern. Dabei ist das Medikament, das eigentlich für die Hühnermast entwickelt wurde, aufgrund seiner dubiosen Zusammenstellung alles andere als ungefährlich. „Kylie würde einfach alles für einen großen Hintern machen. Deshalb hat sie sich vor einiger Zeit auch schon Po-Implantate einsetzen lassen. Ihr ist egal, dass diese Maßnahmen gesundheitliche Folgen für sie haben könnten“, weiß ein Insider. Also pralle Rundungen um jeden Preis? Das ist doch irgendwie für den A****!