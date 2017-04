Kylie Jenner kommt mit "Life of Kylie" nach Deutschland

Kylie Jenner mag durch ihre aufgeblasenen Lippen immer mal wieder etwas Comichaft wirken, doch ihr Look hat Erfolg. Vor allem im Netz ist nach ihrer großen Schwester Kim Kardashian die Gefragteste im ganzen Clan und wurde in den letzten Jahren zum absoluten Teenie-Idol.

Kylie Jenner ist jetzt blond!

Da war es nur eine Frage der Zeit, bis sich das Jenner-Küken ihre eigene TV-Show sichert. "Life of Kylie" gibt ab dem 31. Juli in acht 30-minütigen Folgen Einblicke in ihr Leben als "Unternehmerin, Modedesignerin, Autorin, Fernsehstar und Stilikone", wie es in der Ankündigung der Show heißt.

"Kylie Jenner" ist ein riesiges Unternehmen

Und das beste an "Life of Kylie" ist, dass es direkt in Deutschland zu sehen sein wird. Der Pay-TV-Sender E! Entertainment zeigt direkt zum Start immer montags um 20:15 Uhr die Doku-Soap rund um Instagram-Star Kylie Jenner auch im deutschen TV.

Kylie Jenner hat ihren Highschool-Abschluss in der Tasche

"Dank der Unterstützung meiner Fans waren die letzten Jahre unglaublich für mich. Deshalb möchte ich mit meiner neuen Serie meinen Fans einen persönlichen Einblick in all die aufregenden Dinge, die ich erlebe, geben", erklärt Kylie Jenner zu der Serie "Life of Kylie", die eigentlich längst überfällig ist. Laut Time Magazin zählt die 19-Jährige zu den einflussreichsten Teenagern der Welt. Ihr Name ist längst eine erfolgreiche Marke, die sich ganz nach dem Vorbild von Schwester Kim Kardashian über Mode, Beauty-Produkte und sogar Videospiele erstreckt.