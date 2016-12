Noch vor 3 Jahren war Rihanna mit ihren ständig wechselnden Haarstyles eine absolute Instanz, wenn es um neue Frisuren-Trends geht. Rihanna sorgte dafür das knalliges Rot wieder Trend wurde, prägt wesentlich den eher kurzlebigen Trend des Sidecuts und sorgte dafür, dass viel Frauen sich trauten, die Haare so richtig kurz zu tragen.

Queen Rihanna bekommt harte Konkurrenz von Kylie Jenner

Doch Rihanna hat in den letzten zwei Jahren harte Konkurrenz bekommen. Ohnehin war der Kardashian-Clan in Sachen Haare immer weit vorne, doch erst mit der großen Social-Media-Offensive von Kylie Jenner ging es an der Frisuren-Front so richtig hart zur Sache. Ständig wechselt sie die Farben und setzt stets auf extreme Looks. Zwar kommt bei ihr weniger die gnadenlose Schere zum Einsatz, dafür aber eine Menge Farbe und häufig sogar auch Perücken, auch wenn Kylie Jenner das selbst so nicht unbedingt offen zugibt.

Am Ende zählt jedoch: Wer hat die letzten Monate für sich entschieden? Konnte Rihanna ihren Style-Thron behaupten, oder ist Kylie Jenner die Neue an der Spitze. Seht im Video ihre zahlreichen Hairstyles und das Ergebnis des Frisuren-Fights.