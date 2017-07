Kylie Minogue: Liebescomeback mit Olivier Martinez?

Es ist knapp 10 Jahre her, dass sich Pop-Schnuckel Kylie Minogue und Schauspieler Olivier Martinez getrennt haben. Nun sollen sich die beiden wieder annähern: Feiern sie wirklich ein Liebescomeback?

Kylie Minogue und Olivier Martinez: Date in Hollywood

Wie "Sun" berichtet, sollen sich Kylie Minogue und Olivier Martinez bei einem heimlichen Date im Chateau Marmont in Hollywood getroffen haben. "Sie wirkten wie ein Paar", verrät ein Insider. Kylie und Olivier kamen sich ganz nah: Küsse und Umarmungen inklusive! „Beide wirkten, als würden sie sich freuen einander zu sehen. Sie umarmten und küssten sich, bevor sie sich setzten. Später verließen sie das Lokal Arm in Arm und schienen in Richtung des Hotels zu gehen, in dem Kylie ein Zimmer gebucht hatte“, so der Insider weiter.

Kylie Minogue und Olivier Martinez: Trennung von den Exen

Der Weg für ein Liebescomeback von Kylie Minogue und Olivier Martinez wäre in jedem Fall frei. Die Sängerin löste erst vor fünf Monaten die Verlobung mit ihrem Ex Joshua Sasse und Olivier trennte sich im Dezember 2016 von Ehefrau Halle Berry.

Kylie Minogue und Olivier Martinez waren zwischen 2002 und 2007 ein Paar. Er stand ihr in ihrer schwersten Zeit bei: 2005 erkrankte der Popstar an Brustkrebs.

Später zerbrach die Liebe trotzdem - Olivier soll Kylie betrogen haben. Doch wie es aussieht, ist sie bereit, ihm noch eine zweite Chance zu geben.