Lady Gaga ist frisch verliebt in ihren Agenten

Die meisten Beziehungen entstehen wohl am Arbeitsplatz. Deshalb ist es auch gar nicht so verwunderlich, dass auch manche Stars etwas mit ihren Angestellten anfangen! So bandelt Mariah Carey gerade beispielsweise mit ihrem Tänzer an und auch Heidi Klum war schon einmal mit ihrem Bodyguard liiert. Jetzt hat es auch Lady Gaga erwischt, die sich im letzten Sommer nach einer 5-jährigen Beziehung von ihrem Verlobten Taylor Kinney trennte.

Wie das US-Magazin ‚People’ berichtet, hat die Sängerin einen neuen Mann an ihrer Seite. Dabei handelt es sich um ihren Agenten Christian Carino. Spätestens als der 48-jährige Lady Gaga kurz vor ihrem großen Auftritt beim Super Bowl einen dicken Kuss auf die Wange drückte, konnte man schon vermuten, dass die beiden mehr als nur Kollegen sind!

Bei der 'Tommy Hilfiger'-Fashionshow saß ihr Freund Christian direkt hinter Lady Gaga Getty Images

Wie Augenzeugen berichten, sollen die beiden vor einem Monat schon gemeinsam ein Konzert der Kings of Leon besucht haben und eine Menge zusammen gelacht haben. Man kann Lady Gaga nur wünschen, dass sie dieses Mal mehr Glück in der Liebe hat und die Beziehung mit Christian Carino Bestand hat!