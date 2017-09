Lady Gaga: Trauer um Coach Elizabeth Kemp

Elizabeth Kemp war DER Schauspiel-Coach in Hollywood. Ob Lady Gaga, Tom Hanks oder Bradley Cooper - sie alle haben bei der Blondine gelernt. Nun sind die Stars in großer Trauer: Elizabeth Kemp ist im Alter von 65 Jahren verstorben.

Elizabeth Kemp wurde 65 Jahre alt

Elizabeth Kemp verstarb bereits am 1. September an den Folgen ihrer Krebserkrankung im Kreise ihrer Familie. Sie wurde 65 Jahre alt. Familie, Freunde und zahlreiche Stars sind erschüttert und trauern öffentlich. So schreibt beispielsweise Hugh Jackman bei Twitter: "Ich feiere dein Leben und bin so dankbar, Zeit mit dir verbracht zu haben."

Und Lady Gaga, die bis zu Elizabeths Tod von ihr gecoacht wurde, widmete ihrer Lehrerin am Wochenende den Song "Edge of Glory".

Elizabeth Kemp: Über 40 Jahre im Showbusiness

Elizabeth Kemp begann ihre Karriere bereits 1975. Damals arbeitete sie selbst als Schauspielerin. Damlas spielte sie unter anderem bei "Law & Order" oder "Challenger". Nach dem Ende ihrer Schauspiel-Karriere startete sie als Coach durch und gab ihr Wissen an die Hollywoodstars weiter.