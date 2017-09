Lady Gaga wurde ins Krankenhaus eingeliefert!

Eigentlich sollte Lady Gaga heute in Brasilien auf der Bühne stehen. Doch ihre Fans erreicht nun eine Schock-Nachricht: Die Sängerin wurde ins Krankenhaus eingeliefert! Wie schlecht geht es ihr wirklich?

Ein Beitrag geteilt von xoxo, Gaga (@ladygaga) am 14. Sep 2017 um 11:35 Uhr

Lady Gaga: "Ich habe starke Schmerzen!"

Der Auftritt von Lady Gaga wurde sofort abgesagt. Jetzt meldet sich die Blondine selbst bei Instagram zu Wort. Zu einem Foto, auf dem sie mit Schläuchen in den Armen im Krankenbett zu sehen ist, schreibt sie: "Brasilien, es tut mir so leid, dass es mir nicht gut genug geht, um zu Rock in Rio zu kommen. Ich würde alles für euch tun, aber ich muss jetzt auf meinen Körper achten."

Lady Gaga: SInd die Hüftschmerzen Schuld?

Schon seit Jahren leidet Lady Gaga unter chronischen Hüftschmerzen. Doch wie die Sängerin auf Twitter erklärt, sind die nicht der Grund für die Absage. "Ich wurde ins Krankenhaus gebracht, es sind nicht einfach nur Hüftschmerzen oder Verschleiß durch die Tour, ich habe starke Schmerzen. Ich bin in guten Händen bei den besten Ärzten", so Lady Gaga.

Bleibt nur zu hoffen, dass es ihr bald wieder besser geht...