Laetitia Casta hat geheiratet - Das ging schnell. Nach nur zwei Jahren Beziehung trat Model und Schauspielerin Laetitia Casta mit ihrem Freund Louis Garrell vor den Traualtar. Wie das italienische Magazin Chi berichtet, gaben sie sich auf Korsika das Ja-Wort. Vor insgesamt rund 40 Gästen wurde die eher kleine Zeremonie abgehalten.

Obwohl das ehemalige Model bereits 39 Jahre alt ist und schon drei Kinder hat, ist es ihre erste Ehe. Über ihre Beziehungen ist auch nicht all zu viel bekannt. Sie war längere Zeit mit dem Fotografen Stéphane Sednaoui zusammen und bekam mit ihm ihre älteste Tochter Sahteene (15). Wenig später waren Laetitia Casta und der Schauspieler Stefano Accorsi ein Paar. Mit ihm bekam sie ihren Sohn Orlando (10) und ihre Tochter Athena (7).

Laetitia Casta leistete Vorarbeit für die Curvy-Models

In den 90er Jahren machte sie sich als Model einen Namen. Während damals schon auf "dünn" und nicht auf "schlank" gesetzt wurde, überzeugte die Französin aber mit ihren Kurven und wurde dafür gefeiert. Später orientierte sie sich eher in Richtung Schauspiel. In der Verfilmung von "Asterix und Obelix gegen Caesar" erreichte sie als "Fallballa" erstmals auch ein internationales Publikum.